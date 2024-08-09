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Бывшие топ-менеджеры ПФР получили до 13 лет колонии за взятки

Пять человек признаны виновными в получении взяток на сумму более 190 млн рублей.

Источник: РИА "Новости"

Пресненский суд Москвы вынес приговор пятерым бывшим начальникам департаментов Пенсионного фонда РФ — Евгению Никитину, Александру Рудневу, Евгению Турчаку, Рубену Энфиаджяну и Константину Янкину — по делу о получении взяток. Им назначены длительные сроки заключения в колонии строгого режима, пишет «Интерфакс».

Как сообщили в пресс-службе суда, Евгений Никитин получил 13 лет лишения свободы.

Что касается Рубена Энфиаджяна, Александра Руднева и Евгения Турчака, то им назначили по 12 лет заключения, а Константину Янкину дали 11 лет. Всем осужденным также назначен штраф в размере взятки — 190 762 500 рублей.

Еще один участник дела — предприниматель Дмитрий Радченко — был осужден за дачу взятки и получил наказание в виде шести лет лишения свободы со штрафом в 10 миллионов рублей.

«Вознаграждение передавалось за обеспечение заключения Пенсионным фондом государственных контрактов с указанными коммерческими организациями», — сообщили в столичной прокуратуре.

По информации ведомства, в период с 2016 по 2019 годы Никитин, Руднев, Турчак, Энфиаджян и Янкин получили свыше 190 миллионов рублей от владельцев компаний «Техносерв» и «РедСис», а также от Дмитрия Радченко и других его сотрудников.

Нина Лютикова