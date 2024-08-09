Бывшие топ-менеджеры ПФР получили до 13 лет колонии за взятки

По информации ведомства, в период с 2016 по 2019 годы Никитин, Руднев, Турчак, Энфиаджян и Янкин получили свыше 190 миллионов рублей от владельцев компаний «Техносерв» и «РедСис», а также от Дмитрия Радченко и других его сотрудников.