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По делу о взятке задержана начальник управления капстроительства мэрии Перми

СК сообщил о задержании бизнесмена и начальника управления капстроительства Перми.

Источник: Коммерсантъ

По данным СУ СКР по Пермскому краю, им инкриминируется получение и дача взятки в особо крупном размере. По версии следствия, 22 июля директор ООО передал руководителю управления не менее 5 млн руб. за совершение заведомо незаконных действий в интересах ООО. Ранее сообщалось, что в рамках дела задержан директор ООО «Строительно-монтажный Трест № 6» Сергей Миков. СУ СКР позже уточнило, что задержана и начальник управления капстроительства Ирина Чиркова.

В администрации Перми сообщили, что руководству города известно о следственных действиях в отношении начальника управления капитального строительства администрации Перми Ирины Чирковой. Администрация города оказывает необходимое содействие сотрудникам правоохранительных органов. Управление капстроительства выполняет свои функции в штатном режиме, исполняющим обязанности начальника назначена Оксана Попова, заместитель начальника управления капстроительства.