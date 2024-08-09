По делу о взятке задержана начальник управления капстроительства мэрии Перми

По данным СУ СКР по Пермскому краю, им инкриминируется получение и дача взятки в особо крупном размере. По версии следствия, 22 июля директор ООО передал руководителю управления не менее 5 млн руб. за совершение заведомо незаконных действий в интересах ООО. Ранее сообщалось, что в рамках дела задержан директор ООО «Строительно-монтажный Трест № 6» Сергей Миков. СУ СКР позже уточнило, что задержана и начальник управления капстроительства Ирина Чиркова.