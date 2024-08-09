Глава Курской области призвал не публиковать в соцсетях передвижение войск

«Уважаемые куряне! Не снимайте и не выкладывайте в сети работу ПВО и передвижение наших войск! Не вступайте в диалог с незнакомцами в соцсетях, которые пытаются узнать обстановку и наличие войск в вашей местности», — написал он.
Смирнов подчеркнул, что цена беспечности интернет-пользователей, которые публикуют подобные вещи, — «жизни наших ребят, что бьются с врагом на курской земле».
«Враг использует все технические средства, не помогайте ему получать информацию ещё и из отрытых источников», — подчеркнул он.