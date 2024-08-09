Группировка «Запад» за неделю отразила девять контратак ВСУ

«В течение недели подразделения группировки войск “Запад” заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение формированиям шести механизированных, штурмовой, аэромобильной бригад ВСУ и трех бригад теробороны. Отражены девять контратак подразделений ВСУ», — говорится в сводке российского военного ведомства за период с 3 по 9 августа.
«Противник потерял за неделю до 3260 военнослужащих, четыре танка, в том числе два Leopard производства ФРГ, 12 боевых бронированных машин, 68 автомобилей, 45 орудий полевой артиллерии, из них пятнадцать 155 мм самоходных артиллерийских установок и гаубиц производства США, Великобритании, Германии и Польши», — добавили в МО РФ.
Кроме того, за этот период были уничтожены семь станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, а также 16 полевых складов боеприпасов, уточнили в российском ведомстве.