Колумбус
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ВС России за неделю нанесли 19 групповых ударов по целям на Украине

МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Российские военные за неделю нанесли 19 групповых ударов, в результате поражены предприятия ОПК Украины и связанные с ними объекты энергетической отрасли, аэродромная инфраструктура, средства ПВО, цеха сборки и места хранения ударных БПЛА, сообщило в пятницу министерство обороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«С 3 по 9 августа 2024 т.г. Вооруженными силами Российской Федерации нанесено 19 групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами, в результате которых поражены: предприятия ОПК Украины и связанные с ними объекты энергетической отрасли, аэродромная инфраструктура, средства ПВО, цеха сборки и места хранения ударных БПЛА», — говорится в сводке военного ведомства.

«Кроме того, поражены: базы горючего, склады вооружений и боеприпасов, районы сосредоточения резервов ВСУ, пункты временной дислокации подразделений националистических формирований и иностранных наемников», — отмечает Минобороны РФ.