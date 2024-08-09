ВС России за неделю нанесли 19 групповых ударов по целям на Украине

«С 3 по 9 августа 2024 т.г. Вооруженными силами Российской Федерации нанесено 19 групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами, в результате которых поражены: предприятия ОПК Украины и связанные с ними объекты энергетической отрасли, аэродромная инфраструктура, средства ПВО, цеха сборки и места хранения ударных БПЛА», — говорится в сводке военного ведомства.