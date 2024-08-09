Группировка «Днепр» за неделю уничтожила до 550 солдат ВСУ

«Подразделениями группировки войск “Днепр” нанесено поражение формированиям механизированной, пехотной, горно-штурмовой бригад, бригады морской пехоты и трех бригад теробороны. Пресечена попытка высадки диверсионно-разведывательной группы ВСУ на Кинбурнскую косу. В результате активных действий подразделений группировки войск “Днепр” десант уничтожен. За неделю на данном направлении потери ВСУ составили до 550-ти военнослужащих, танк, две боевые машины пехоты, 44 автомобиля, 20 орудий полевой артиллерии, из них шесть 155 мм гаубиц М777 производства США. Уничтожено четыре станции радиоэлектронной борьбы и шесть полевых складов боеприпасов», — говорится в сообщении российского военного ведомства.