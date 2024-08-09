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ВС России за неделю уничтожили пять украинских истребителей

МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Авиация, ракетные войска и артиллерия, расчёты беспилотников и средства противовоздушной обороны уничтожили за неделю пять украинских истребителей, три боевые машины РСЗО Vampire, две пусковые установки ЗРК С-125 и 668 беспилотников, сообщило Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации уничтожены два истребителя МиГ-29 воздушных сил Украины», — говорится в сводке российского военного ведомства за период с 3 по 9 августа.

Отмечается, что также уничтожены три боевые машины РСЗО Vampire чешского производства, две пусковые установки ЗРК С-125, а также три радиолокационные станции: AN/MPQ-65 производства США и две П-18.

«Средствами противовоздушной обороны за неделю сбиты три истребителя воздушных сил Украины: два МиГ-29 и Су-27», — добавили в МО РФ.

Уточняется, что также ПВО сбила четыре крылатые ракеты воздушного базирования SCALP-EG, 14 оперативно-тактических ракет ATACMS, управляемую авиабомбу Hammer, две зенитные управляемые ракеты комплекса Patriot, 72 реактивных снаряда HIMARS, Vampire и «Ольха», а также 668 беспилотных летательных аппаратов.