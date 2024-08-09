Группировка «Центр» за неделю освободила три села в ДНР

По данным ведомства, за неделю на данном направлении потери ВСУ составили до 2520 военнослужащих, два танка, 17 боевых бронированных машин, из них две боевые машины пехоты Bradley производства США, боевая машина пехоты Marder производства ФРГ и пять бронетранспортеров М113 производства США, 27 автомобилей, 24 орудия полевой артиллерии, а также три станции радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы.