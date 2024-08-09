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Группировка «Центр» за неделю освободила три села в ДНР

МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Подразделения группировки войск «Центр» за неделю взяли под контроль населенные пункты Тимофеевка, Новоселовка Первая и Веселое в ДНР и отразили 22 атаки, ВСУ потерли до 2520 военнослужащих и два танка, сообщили в Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«В результате активных действий подразделений группировки войск “Центр” в течение недели освобождены населенные пункты Тимофеевка, Новоселовка Первая и Веселое Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение формированиям танковой, пяти механизированных, пехотной, двух штурмовых бригад ВСУ, двух бригад теробороны и штурмовой бригады “Лють” национальной полиции Украины. Отражены 22 контратаки подразделений противника», — говорится в сводке министерства за неделю.

По данным ведомства, за неделю на данном направлении потери ВСУ составили до 2520 военнослужащих, два танка, 17 боевых бронированных машин, из них две боевые машины пехоты Bradley производства США, боевая машина пехоты Marder производства ФРГ и пять бронетранспортеров М113 производства США, 27 автомобилей, 24 орудия полевой артиллерии, а также три станции радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы.