Погиб на Харьковском направлении СВО: в Керчи простились с морпехом

В зоне специальной военной операции погиб морпех из Керчи Руслан Кербедь, с ним простились в пятницу, 9 августа. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.
Кербедь родился в Керчи. Он закончил школу № 26, а затем в Керченском морском техническом колледже освоил профессию сварщика. В ноябре 2021 года крымчанина призвали на срочную службу. Молодой человек попал в водолазно-диверсионную школу в Севастополе. Там он учился на водолаза-подрывника. В 2022 году крымчанин перевелся во Владивосток. Он служил на острове Русский.
«После окончания срочной службы, осенью 2022 года, заключил контракт на службу в разведке военно-морского флота, служил на разведывательном корабле “Карелия”. В феврале 2024 года перевелся в 155 десантно-штурмовую бригаду морских пехотинцев Владивостока, откуда отправился на СВО для выполнения боевых задач», — говорится в сообщении.
Крымчанин участвовал в освобождении Новомихайловки в ДНР. Далее боец попал на Харьковское направление. Там военнослужащий погиб.
«Руслан был добрым человеком, любил спорт, увлекался футболом, боксом. В сердцах родных и друзей Руслан Александрович навсегда останется любимым сыном и верным товарищем, керчане сохранят память о подвиге настоящего мужчины, защитника своей страны. Вечная память Герою», — отметили в администрации.