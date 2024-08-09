Погиб на Харьковском направлении СВО: в Керчи простились с морпехом

Кербедь родился в Керчи. Он закончил школу № 26, а затем в Керченском морском техническом колледже освоил профессию сварщика. В ноябре 2021 года крымчанина призвали на срочную службу. Молодой человек попал в водолазно-диверсионную школу в Севастополе. Там он учился на водолаза-подрывника. В 2022 году крымчанин перевелся во Владивосток. Он служил на острове Русский.