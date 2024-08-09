Экс-замглавы Новочеркасска отправили в колонию-поселение

В Новочеркасске экс-замглавы администрации города получила 1 год и 10 месяцев колонии-поселения. Эту информацию опубликовали на сайте городского суда.
— До вступления приговора в силу мера пресечения в виде подписки о невыезде была изменена на заключение под стражу. Задержание провели в зале суда, — говорится на сайте инстанции.
Известно, что меру наказания определили по статье «Превышение должностных полномочий» (ч. 1 ст. 286 УК РФ).
Напомним, ранее сообщалось, что чиновницу заподозрили в махинациях с земельным участком. Предварительно, в октябре 2021 года управленец поручила подчиненным подготовить постановление о безвозмездной передаче объекта ее знакомой.
Глава города потом подписал документ, не зная о намерениях заместителя. В итоге ущерб составил в 1,8 млн рублей. В ходе следствия женщина вернула участок в собственность города.