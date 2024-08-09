В Геленджике расследуют заказное нападение на краснодарского бизнесмена

Правоохранительные органы оперативно установили личности нападавших. Ими оказались 22-летний житель Краснодара и 21-летний житель Тимашевска. Один из них был задержан в Краснодаре и доставлен в отделение полиции, тогда как его сообщник остается в розыске.



В ходе следствия выяснилось, что нападение было совершено по заказу третьих лиц, предположительно связанных с предпринимательской деятельностью потерпевшего. За выполнение нападения злоумышленники должны были получить денежное вознаграждение. Личности заказчиков также были установлены.



По данному факту возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве, которое предусматривает наказание вплоть до 7 лет лишения свободы. Задержанного злоумышленника заключили под стражу, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.