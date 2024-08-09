Облсуд смягчил наказание бывшему главврачу поликлиники № 2 Тольятти

Напомним, по версии следствия, Житлов в течение двух лет с декабря 2020 г. незаконно начислял 15 сотрудникам выплаты за увеличенный объем работы в рамках реализации нацпроекта «Здравоохранение». Ежемесячно работники снимали с банковских карт часть средств и передавали руководителю, а тот расходовал их по своему усмотрению. Общая сумма похищенных средств превысила 1,6 млн рублей.