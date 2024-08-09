Мурашко сообщил о тяжелом состоянии 12 пострадавших в Курской области

«На стационарном лечении находятся 55 пострадавших при обстрелах украинскими националистами в Курской области, среди них 8 детей. 12 человек — в тяжелом состоянии. Амбулаторная помощь оказана 20 пострадавшим, в том числе двоим детям», — сообщил министр.
Специалисты доставили двоих детей, пострадавших при обстрелах Курской области, на лечение в Российскую детскую клиническую больницу (РДКБ) Минздрава России, дорогу они перенесли хорошо, подчеркнул он.
«Сегодня еще двое детей, пострадавших при обстрелах, доставлены на лечение в Москву — в Российскую детскую клиническую больницу Минздрава России. Дорогу они перенесли хорошо», — отметил Мурашко.
Он отметил, что в регионе продолжают работу усиленные сводные медицинские бригады. Оказание помощи координирует Федеральный центр медицины катастроф Минздрава России.
«Пострадавшие получают всю необходимую медицинскую помощь», — подчеркнул министр.