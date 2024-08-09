Мурашко сообщил о тяжелом состоянии 12 пострадавших в Курской области

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. 55 пострадавших при обстрелах Курской области со стороны Украины находятся в стационарах, состояние 12 из них оценивается как тяжелое. Об этом журналистам сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко.