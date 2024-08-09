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Мурашко сообщил о тяжелом состоянии 12 пострадавших в Курской области

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. 55 пострадавших при обстрелах Курской области со стороны Украины находятся в стационарах, состояние 12 из них оценивается как тяжелое. Об этом журналистам сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

Источник: РИА "Новости"

«На стационарном лечении находятся 55 пострадавших при обстрелах украинскими националистами в Курской области, среди них 8 детей. 12 человек — в тяжелом состоянии. Амбулаторная помощь оказана 20 пострадавшим, в том числе двоим детям», — сообщил министр.

Специалисты доставили двоих детей, пострадавших при обстрелах Курской области, на лечение в Российскую детскую клиническую больницу (РДКБ) Минздрава России, дорогу они перенесли хорошо, подчеркнул он.

«Сегодня еще двое детей, пострадавших при обстрелах, доставлены на лечение в Москву — в Российскую детскую клиническую больницу Минздрава России. Дорогу они перенесли хорошо», — отметил Мурашко.

Он отметил, что в регионе продолжают работу усиленные сводные медицинские бригады. Оказание помощи координирует Федеральный центр медицины катастроф Минздрава России.

«Пострадавшие получают всю необходимую медицинскую помощь», — подчеркнул министр.

медицина