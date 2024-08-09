Трое задержаны после стрельбы из окна жилой многоэтажки в Сочи

Ранее «Новая Кубань» публиковала видео с места происшествия, снятое очевидцами.



По вызову оперативно прибыли полицейские и экипаж Росгвардии, которые задержали троих мужчин, предположительно стрелявших в воздух. Задержанными оказались 35-летний местный житель, 34-летний приезжий из Астрахани и 30-летний житель краснодарец.



На месте происшествия были обнаружены два пистолета с патронами, а также обложка на служебное удостоверение с надписью «ФСБ России». Все найденное отправлено на экспертизу. По ее результатам будет принято процессуальное решение, сообщили в ГУ МВД России по Краснодарскому краю.