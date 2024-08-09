Россия продолжит усилия по освобождению захваченных в Нигере геологов

Ранее группировка ГПИМ (GSIM, Группа поддержки ислама и мусульман), связанная с «Аль-Каидой»* в Нигере, опубликовала видео, в котором утверждает, что взяла в заложники двух россиян на юго-западе Нигера. СМИ сообщали, что один из мужчин на видео, геолог, назвавшийся «Юритом», заявил, что родился в России, но жил на Украине, а второй, рассказал, что приехал в Нигер месяц назад, чтобы работать в российской компании.