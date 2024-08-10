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Атака ВСУ на Курскую область. Главное на текущий момент

Более 76 тыс. человек эвакуировали из приграничных районов Курской области, сообщил ТАСС представитель МЧС России в межведомственном оперативном штабе Артем Шаров. В пунктах временного размещения находятся более 4,4 тыс. человек.

Источник: РИА "Новости"

Гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев вечером 9 августа провел телефонный разговор с главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси, сообщили «Ъ» в российской госкорпорации. Ключевой темой стала ситуация вокруг Курской АЭС. Во время разговора Алексей Лихачев подчеркнул, что «действия вооруженных сил Украины создают прямую угрозу не только для Курской АЭС, но и для развития всей мировой атомной энергетики».

О том, что может произойти с АЭС в Курчатове, если по ней будут наноситься удары и ситуация выйдет из-под контроля, «Ъ» поговорил с Валентином Гибаловым — независимым экспертом по ядерной энергетике, специализирующемся на разработке и производстве дозиметрического оборудования.

Министерство обороны России сообщило, что в Курскую область прибыли танки и заняли огневые позиции «для уничтожения мобильных бронегрупп ВСУ в приграничном районе». Украинские войска, по которым ВС РФ наносят удары, находятся находятся около следующих населенных пунктов: Николаево-Дарьино, Гуево, Любимовка, Зеленый Шлях и Свердликово, Суджи. По данным ведомства, российские военные пресекли попытку прорыва мобильных групп ВСУ в районах Ивашковского, Малой Локни (Суджанский район) и Ольговки (Кореневский район). Также министерство отчиталось, что за ночь над областью было сбито 26 БПЛА.

В Курской, Брянской и Белгородской областях введен режим контртеррористической операции (КТО). О том, какие ограничения вводит режим КТО, — в материале «Ъ».

Корреспондент «Ъ» Александр Черных убедился, что трасса, ведущая в Суджу, смертельно опасна из-за украинских дронов. Вернувшись в Курск, он поговорил с беженцами из Суджи — и узнал, что они думают о ситуации в приграничье. Подробности — в его репортаже.

Российский Красный Крест (РКК) открыл горячую линию по розыску родных и близких пострадавших в результате ЧС, сообщил председатель РКК Павел Савчук. Номер горячей линии — 8−800−250−56−29.

Как работает бизнес, крупные предприятия и инфраструктура в Курской и Липецкой, пострадавшей от налета беспилотников, областях, — в материале «Ъ» «Области федерального уровня».

9 августа была выведена из строя трансформаторная подстанция, из-за чего ближайший к станции город Курчатов, где находится АЭС, остался без электроэнергии. Энергоснабжение уже восстановлено.

Суджа не находится под контролем ВСУ, заявил глава города Виталий Слащев агентству ТАСС.

Обстановка в Курской области отнесена к чрезвычайной ситуации (ЧС) федерального уровня реагирования, сообщило МЧС.

Массированная атака со стороны Украины на Курскую область началась утром 6 августа. ВСУ удалось продвинуться вглубь территории России на несколько десятков километров. На контролирумой ВСУ территории находится газоизмерительная станция «Суджа» — единственный вход для транзита российского газа в Европу. «Газпром» заявлял, что прокачка не прекращалась.