Атака ВСУ на Курскую область. Главное на текущий момент

О том, что может произойти с АЭС в Курчатове, если по ней будут наноситься удары и ситуация выйдет из-под контроля, «Ъ» поговорил с Валентином Гибаловым — независимым экспертом по ядерной энергетике, специализирующемся на разработке и производстве дозиметрического оборудования.