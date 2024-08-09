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В Ростове экс-глава района пойдет под суд из-за обрушения аварийного дома

Экс-главу Ворошиловского района Ростова-на-Дону будут судить по статье «Халатность».

Источник: Комсомольская правда

В прокуратуре Ростовской области утвердили обвинительное заключение по делу экс-главы администрации Ворошиловского района Ростова-на-Дону. Об этом стало известно 9 августа.

— Материалы передали в городской районный суд для рассмотрения по существу, — сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Известно, что бывшего чиновника подозревают в халатности (ч. 1.1 ст. 293 УК РФ), которая могла привести к частичному обрушению аварийного дома на Нариманова, 72/3.

По данным следствия, бывший глава района «более 3 лет не принимал мер к расселению постройки». В итоге жильцам дома и арендаторам помещений был нанесен «особо крупный ущерб».

К слову, об уголовных разбирательствах ранее сообщал и сам бывший управленец.

Напомним, часть конструкции дома на Нариманова разрушилась вечером 27 января 2024 года. После этого людей экстренно эвакуировали. Немного позже было зафиксировано более серьезное повреждение стены в районе первого подъезда.

Ростовчанам, оставшимся без крыши над головой, оперативно предоставили временные квартиры в маневренном фонде, были назначены выплаты. После этого власти приступили к выкупу жилья.