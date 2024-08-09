Против чиновницы минстроя Самарской области возбуждено уголовное дело о взятке

«По версии следствия, Орлова получила от коммерсантов взятку в 100 тыс. руб. за ускорение выдачи разрешения на строительство объекта в Волжском районе. Деньги передавались через посредника. Не исключено, что этот эпизод — будет в уголовном деле не единственным», — написал парламентарий в своем Telegram-канале.
По данным депутата, решается вопрос об избрании чиновнице меры пресечения.
В Самарской области под следствием также находятся два бывших руководителя минстроя региона — Николай Плаксин и Михаил Асеев. Михаила Асеева арестовали в ноябре прошлого года по подозрению в превышении должностных полномочий при проектировании станции метро «Самарская», но свой пост чиновник сохранял до января текущего года. Николай Плаксин также обвиняется в превышении должностных полномочий — при выдаче разрешений на ввод в эксплуатацию двух районных домов культуры, построенных по нацпроекту «Культура». Экс-министра арестовали в апреле 2023 года.