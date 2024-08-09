Против чиновницы минстроя Самарской области возбуждено уголовное дело о взятке

В Самарской области под следствием также находятся два бывших руководителя минстроя региона — Николай Плаксин и Михаил Асеев. Михаила Асеева арестовали в ноябре прошлого года по подозрению в превышении должностных полномочий при проектировании станции метро «Самарская», но свой пост чиновник сохранял до января текущего года. Николай Плаксин также обвиняется в превышении должностных полномочий — при выдаче разрешений на ввод в эксплуатацию двух районных домов культуры, построенных по нацпроекту «Культура». Экс-министра арестовали в апреле 2023 года.