Экс-замглавы Новочеркасска отправили в колонию со второго раза

Информацию об этом опубликовала пресс-служба суда 9 августа.
Ей было назначено наказание в виде лишения свободы на 1 год и 10 месяцев. Его она будет отбывать в колонии-поселении. Елизавету Жиркову взяли под стражу прямо в зале суда.
Приговор в законную силу еще не вступил.
Напомним, суд установил, что в октябре 2021 года чиновница помогла своей знакомой получить муниципальную землю в районе улицы Искра. Постановление о передаче участка площадью 11 соток (1 178 квадратных метров) подготовила Елизавета Жиркова. На основании этого документа земля стоимостью более 1,8 миллиона рублей была бесплатно передана в частные руки.
В июле Елизавета Жиркова была снята с должности. В феврале ей назначили наказание в виде двух лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении.
Однако в мае Ростовский областной суд отменил приговор и отправил дело на повторное рассмотрение.