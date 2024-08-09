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На этот раз почтальонами представились: аферисты обманули 39-летнюю жительницу Омского района

Под предлогом почтового отправления мошенники выудили у омички все ее деньги.

Источник: Комсомольская правда

В ОМВД по Омскому району рассказали о новых уловках дистанционных мошенников. В тренде первому из аферистов в многоступенчатой схеме представляться потенциальной жертве работником почты.

В полицию обратилась 39-летняя местная женщина. Она рассказала, что ей позвонил неизвестный, представился почтальоном.

Незнакомец обрадовал: посылка, мол, на вас ценная пришла, а вы за ней все не приходили и не приходили. Пришлось обратно отправить. А чтобы получить ее снова, продиктуйте-ка мне код, который придет вам сейчас на телефон.

Ничего не подозревая, омичка так и сделала. Но затем ей позвонил липовый сотрудник сервиса Госуслуг.

«Мошенники, — говорит, — ваш личный кабинет взломали. Понабрали кредитов на ваше имя».

«А все деньги отправили на финансирование ВСУ, — вступил в игру третий участник преступной схемы, представившийся работником Центробанка. — Обыск у вас теперь будет, все найденные деньги отнимут».

Добрый самаритянин подсказал женщине, как этого избежать: установить на телефон платежное приложение и перевести все средства в специальную банковскую ячейку.

Селянка так и сделала, даже смартфон специально для этого купила. Но и на этом мошенники не успокоились — вслед за «сотрудником Центробанка» позвонил «работник полиции».

«Для предотвращения уголовного дела, — говорит он строгим официальным тоном, — Нужно взять заем в банке и погасить кредиты, взятые на ваше имя мошенниками».

По счастью дело было уже вечером, банки закрылись. А за ночь до женщины дошло, что настоящий сотрудник полиции не стал бы заставлять ее брать кредиты.

Так что утром потерпевшая отправилась не в банк, а в местное УМВД — писать заявление. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.