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Угроза минирования ТЦ в Батайске оказалась ложной

В Батайске проверили торговый центр из-за угрозы минирования.

Источник: Комсомольская правда

Угроза минирования одного из торговых центров Батайска оказалась ложной. Об этом сегодня, 9 августа, проинформировали в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области.

— Поступило сообщение о якобы существующей опасности. Полицейские и представители экстренных служб провели проверку, в результате опасных объектов обнаружено не было, — отметили в полиции.

Какой именно ТЦ проверяли, неизвестно. Официально информацию не уточнили. Однако в местной группе в VK очевидцы рассказали, что инцидент произошел на территории торгового центра «Оранжерея».