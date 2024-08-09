Под Кишиневом от удара с грузовиком перевернулась маршрутка: Пострадали семь пассажиров — четверо из них госпитализированы

Подробности аварии в Ставченах: пострадали 7 пассажиров.
Семь пассажиров микроавтобуса рейса Кишинев-Костешты получили травмы в результате ДТП, которое произошло в Ставченах.
По данным полиции, на дороге столкнулись грузовик DAF, за рулем которого находился 46-летний мужчина, и рейсовый микроавтобус Mercedes. В результате столкновения маршрутка, которой управлял 38-летний мужчина, перевернулась на бок.
Четверо пассажиров были доставлены в больницу. Еще троим понадобилась медицинская помощь на месте аварии. Тест на алкоголь показал, что оба водителя были трезвыми.
Обстоятельства ДТП выясняются.