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Под Кишиневом от удара с грузовиком перевернулась маршрутка: Пострадали семь пассажиров — четверо из них госпитализированы

По данным полиции, на дороге столкнулись грузовик DAF, за рулем которого находился 46-летний мужчина, и рейсовый микроавтобус Mercedes.

Источник: Комсомольская правда

Подробности аварии в Ставченах: пострадали 7 пассажиров.

Семь пассажиров микроавтобуса рейса Кишинев-Костешты получили травмы в результате ДТП, которое произошло в Ставченах.

По данным полиции, на дороге столкнулись грузовик DAF, за рулем которого находился 46-летний мужчина, и рейсовый микроавтобус Mercedes. В результате столкновения маршрутка, которой управлял 38-летний мужчина, перевернулась на бок.

Четверо пассажиров были доставлены в больницу. Еще троим понадобилась медицинская помощь на месте аварии. Тест на алкоголь показал, что оба водителя были трезвыми.

Обстоятельства ДТП выясняются.