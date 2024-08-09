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Водителя из Беларуси арестовали после смертельного ДТП в Актюбинской области

9 августа Хромтауский районный суд постановил заключение под стражу водителя грузовика на два месяца. Стало известно, что за рулем грузового автомобиля находился гражданин Беларуси, сообщает Zakon.kz.

Источник: senate.parlam.kz

Как рассказали в пресс-службе суда Актюбинской области, судья Хромтауского районного суда вынес решение в отношении водителя грузовика.

«Постановлением следственного судьи Хромтауского районного суда от 9 августа 2024 г. удовлетворено ходатайство органов следствия о санкционировании меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении С., подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст. 345 УК РК. Судом санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей на период следствия сроком на два месяца — до 7 октября 2024 года», — отмечается в сообщении.

Постановление суда не вступило в законную силу.

7 августа, около 10:10 на 862 км автодороги международного значения Самара — Шымкент (территория Хромтауского района) произошло ДТП с участием грузового транспортного средства MAN с Toyota Ipsum. В результате страшной аварии водитель автомашины Toyota Ipsum и семеро его пассажиров скончались на месте трагедии. В их числе пятеро детей.

Там отметили, что о проведении данного мероприятия государственным органам (отдел образования, Управление образования и полиции) не сообщали.

По данному факту начато досудебное расследование. Причины ДТП выясняют.

Позже в пресс-службе ДП уточнили, что из салона Toyota Ipsum извлекли тела еще двоих детей. В итоге стало известно, что в результате аварии погиб водитель минивена и семь пассажиров, среди которых пятеро детей.