Водителя из Беларуси арестовали после смертельного ДТП в Актюбинской области

«Постановлением следственного судьи Хромтауского районного суда от 9 августа 2024 г. удовлетворено ходатайство органов следствия о санкционировании меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении С., подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст. 345 УК РК. Судом санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей на период следствия сроком на два месяца — до 7 октября 2024 года», — отмечается в сообщении.