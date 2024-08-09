Две машины разворотило после ДТП в Ростовской области

В Ростовской области две машины разворотило после ДТП. Пострадали двое взрослых и подросток. Об этом сегодня, 9 августа, сообщили в региональном управлении Госавтоинспекции.
По данным ведомства, несчастный случай произошел днем в Белокалитвинском районе, на трассе Волгоград — Каменск — Шахтинский — до границы с ЛНР.
Предварительно, 49-летняя водитель Mitsubishi выехала на встречную полосу и столкнулась с Vortex Estina под управлением 45-летнего водителя.
В итоге пострадали оба автовладельца и 15-летний юноша, который находился на пассажирском сидении в Mitsubishi. Все они с травмами попали в больницу. Причины случившегося сейчас выясняют сотрудники полиции.
Напомним, ранее в Егорлыкском районе Ростовской области в аварии пострадал водитель автомобиля «ВАЗ-21102». Владельцев транспорта просят быть предельно внимательными за рулем. Нужно строго соблюдать ПДД, выдерживать скорость и дистанцию. Нельзя отвлекаться и совершать резкие маневры.
На проезжей части столкнулись Mitsubishi и Vortex Estina. Фото: управление Госавтоинспекции России по Ростовской области.