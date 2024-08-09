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Две машины разворотило после ДТП в Ростовской области

Двое взрослых и подросток пострадали после лобового ДТП в Ростовской области.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области две машины разворотило после ДТП. Пострадали двое взрослых и подросток. Об этом сегодня, 9 августа, сообщили в региональном управлении Госавтоинспекции.

По данным ведомства, несчастный случай произошел днем в Белокалитвинском районе, на трассе Волгоград — Каменск — Шахтинский — до границы с ЛНР.

Предварительно, 49-летняя водитель Mitsubishi выехала на встречную полосу и столкнулась с Vortex Estina под управлением 45-летнего водителя.

В итоге пострадали оба автовладельца и 15-летний юноша, который находился на пассажирском сидении в Mitsubishi. Все они с травмами попали в больницу. Причины случившегося сейчас выясняют сотрудники полиции.

Напомним, ранее в Егорлыкском районе Ростовской области в аварии пострадал водитель автомобиля «ВАЗ-21102». Владельцев транспорта просят быть предельно внимательными за рулем. Нужно строго соблюдать ПДД, выдерживать скорость и дистанцию. Нельзя отвлекаться и совершать резкие маневры.

На проезжей части столкнулись Mitsubishi и Vortex Estina. Фото: управление Госавтоинспекции России по Ростовской области.