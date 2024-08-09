В Курской области возникли проблемы с интернетом и связью из-за DDoS-атак

Жители Курской области могут сталкиваться с проблемами с мобильной связью и интернетом, что является результатом массированных DDoS-атак, сообщила журналистам врио зампредседателя правительства региона Оксана Крутько.

«Ситуация в Курской области остается напряженной, в том числе наблюдаются проблемы с мобильным сигналом сотовых операторов, интернет-соединением ввиду того, что на интернет-ресурсы волнообразно ведутся DDoS-атаки, которые, тем не менее, успешно отражаются нашими специалистами», — сказала она (цитата по «РИА Новости»).