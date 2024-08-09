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Соратник Кадырова сообщил об иностранных наемниках на курском направлении

На курском направлении зафиксировали много иностранных наемников. Об этом заявил командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов, чьи слова приводятся на Rutube-канале WarGonzo.

Источник: РИА "Новости"

«Сейчас [стянутых] со всех направлений мы фиксируем, что очень много французов, много поляков, то есть иностранцев много [на курском направлении]», — сказал соратник главы Чечни Рамзана Кадырова.

Утром 6 августа Курская область подверглась массированной атаке со стороны Вооруженных сил Украины. Под мощный обстрел попал приграничный город Суджа. После этого украинские войска при поддержке танков и боевых бронированных машин попытались прорвать границу России.

В регионе четвертые сутки идут бои, введен режим ЧС федерального характера. Минобороны наращивает силы в приграничье, пресекая на территории Суджанского и Кореневского районов попытки ВСУ продвинуться вглубь региона.