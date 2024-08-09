В Дагестане мужчина в никабе открыл огонь по полицейским

В ходе контртеррористической операции силовики ликвидировали шестерых нападавших, среди которых были сыновья бывшего главы Сергокалинского района Магомеда Омарова — Осман и Адиль Омаровы. Также в числе террористов были племянники Омарова-старшего Абдусамад Амадзиев и Али Закаригаев. Главу района уволили с должности, он был задержан и арестован.