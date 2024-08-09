В Бразилии разбился пассажирский самолет

По его данным, речь идет о самолете модели ATR 72, который предназначен для перевозки около 68 пассажиров. Он совершал внутренний рейс из Каскавела в Гуарульюс.
Информации о жертвах или пострадавших портал не приводит.
ГАВАНА, 9 августа. /ТАСС/. Пассажирский самолет, на борту которого находились 58 пассажиров и 4 члена экипажа, потерпел крушение в бразильском муниципалитете Виньеду в штате Сан-Паулу на юго-востоке страны. Об этом сообщил новостной портал G1.
По его данным, речь идет о самолете модели ATR 72, который предназначен для перевозки около 68 пассажиров. Он совершал внутренний рейс из Каскавела в Гуарульюс.
Информации о жертвах или пострадавших портал не приводит.