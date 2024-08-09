Колумбус
+28°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Бразилии разбился пассажирский самолет

ГАВАНА, 9 августа. /ТАСС/. Пассажирский самолет, на борту которого находились 58 пассажиров и 4 члена экипажа, потерпел крушение в бразильском муниципалитете Виньеду в штате Сан-Паулу на юго-востоке страны. Об этом сообщил новостной портал G1.

Источник: Reuters

По его данным, речь идет о самолете модели ATR 72, который предназначен для перевозки около 68 пассажиров. Он совершал внутренний рейс из Каскавела в Гуарульюс.

Информации о жертвах или пострадавших портал не приводит.