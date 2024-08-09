Курчатов в Курской области остался без света из-за падения обломков БПЛА

«В результате падения обломков украинского БПЛА самолетного типа на трансформаторную подстанцию в одном из районов области возник пожар. Отсутствует энергоснабжение в Курчатове, а также в части Курчатовского, Октябрьского, Большесолдатского, Обоянского, Беловского районов. Ведутся аварийные работы. Подключение потребителей планируется по резервным схемам», — написал он в своем Telegram-канале.