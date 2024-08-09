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Курчатов в Курской области остался без света из-за падения обломков БПЛА

МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. В курском Курчатове отсутствует энергоснабжение из-за падения обломков украинского БПЛА на трансформаторную подстанцию, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов.

Источник: © РИА Новости

«В результате падения обломков украинского БПЛА самолетного типа на трансформаторную подстанцию в одном из районов области возник пожар. Отсутствует энергоснабжение в Курчатове, а также в части Курчатовского, Октябрьского, Большесолдатского, Обоянского, Беловского районов. Ведутся аварийные работы. Подключение потребителей планируется по резервным схемам», — написал он в своем Telegram-канале.

Вечером в пятницу Минобороны сообщило, что над Курской областью сбили четыре украинских дрона самолетного типа.

Утром 6 августа украинские подразделения попытались захватить участок территории Суджанского района Курской области. Как докладывал президенту начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов, военные остановили продвижение ВСУ. Он подчеркнул, что операция в Курской области завершится разгромом противника и выходом на госграницу.

В регионе ввели режим ЧС федерального характера.