Курчатов в Курской области остался без света из-за падения обломков БПЛА

«В результате падения обломков украинского БПЛА самолетного типа на трансформаторную подстанцию в одном из районов области возник пожар. Отсутствует энергоснабжение в Курчатове, а также в части Курчатовского, Октябрьского, Большесолдатского, Обоянского, Беловского районов. Ведутся аварийные работы. Подключение потребителей планируется по резервным схемам», — написал он в своем Telegram-канале.
Вечером в пятницу Минобороны сообщило, что над Курской областью сбили четыре украинских дрона самолетного типа.
Утром 6 августа украинские подразделения попытались захватить участок территории Суджанского района Курской области. Как докладывал президенту начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов, военные остановили продвижение ВСУ. Он подчеркнул, что операция в Курской области завершится разгромом противника и выходом на госграницу.
В регионе ввели режим ЧС федерального характера.