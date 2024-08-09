Осужденный по делу об убийстве Немцова участвует в СВО

«Эскерханов в марте 2024 года подписал контракт с Минобороны, был помилован, после чего его освободили из колонии. Он отправился в одно из штурмовых подразделений и сейчас выполняет боевые задачи в зоне СВО. Контракт с бывшим осужденным действует один год», — рассказал собеседник агентства. По его словам, все остальные соучастники убийства Немцова находятся в колонии и заключать контракт для участия в СВО желания не изъявили.
Немцов был убит в центре Москвы поздно вечером 27 февраля 2015 года. 6 марта следственные органы задержали пять подозреваемых, еще один предполагаемый участник убийства Беслан Шаванов при попытке задержания оказал сопротивление и совершил самоподрыв.
По версии следствия, предполагаемым заказчиком и организатором преступления является бывший офицер батальона «Север» Руслан Мухудинов. Обвинение ему предъявлено заочно, с ноября 2015 года он находится в международном розыске. Расследование в его отношении выделено в отдельное производство.
13 июля 2017 года Московский окружной военный суд признал пятерых фигурантов виновными в убийстве политика и приговорил их на сроки от 11 до 20 лет лишения свободы в колонии строгого режима и штрафам. Эскерханов был приговорен к 14 годам лишения свободы и штрафу в 100 тыс. рублей. Он также был лишен звания прапорщик полиции. До ареста он проходил службу в одном из подразделений МВД Чечни.