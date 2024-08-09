Осужденный по делу об убийстве Немцова участвует в СВО

«Эскерханов в марте 2024 года подписал контракт с Минобороны, был помилован, после чего его освободили из колонии. Он отправился в одно из штурмовых подразделений и сейчас выполняет боевые задачи в зоне СВО. Контракт с бывшим осужденным действует один год», — рассказал собеседник агентства. По его словам, все остальные соучастники убийства Немцова находятся в колонии и заключать контракт для участия в СВО желания не изъявили.