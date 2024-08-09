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Что известно о крушении самолета в Бразилии

В муниципалитете Виньеду в штате Сан-Паулу на юго-востоке Бразилии 9 августа разбился самолет. Мэрия города Валиньюс констатировала, что все находившиеся на борту погибли.

Источник: AP 2023

ТАСС собрал основное об авиакатастрофе.

  • Самолет модели ATR 72 совершал внутренний рейс из Каскавелы в Гуарульюс.
  • На борту, по последним данным, было 58 пассажиров и 4 члена экипажа.
  • Первые сообщения о катастрофе поступили около 13:28 по местному времени (20:28 мск).
  • На кадрах с места крушения, которые публикуют местные СМИ, видно, что самолет упал неподалеку от жилого дома.
  • На месте работают спасатели, пожарные, туда направлены военная полиция Бразилии и службы гражданской обороны.
  • Родственники находившихся на борту могут связаться с местными властями по специальной линии.
  • Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, узнав о крушении самолета, объявил в прямом эфире телеканала Canal Gov минуту молчания.