Житель Ленобласти бросил петарду и попал в 6-летнюю девочку

Прогулка мамы с дочкой закончилась поездкой в больницу. Даже в парке посреди рабочего дня нужно оставаться начеку. Потому что во время прогулки под ногами у ребенка неожиданно оказалась петарда. Женщина срочно схватила ребенка и поехала в больницу. Ноги девочки были в ссадинах. В медицинском учреждении шестилетнему ребенку оказали необходимую помощь и отпустили домой. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу.