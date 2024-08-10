Житель Ленобласти бросил петарду и попал в 6-летнюю девочку

Прогулка мамы с дочкой закончилась поездкой в больницу. Даже в парке посреди рабочего дня нужно оставаться начеку. Потому что во время прогулки под ногами у ребенка неожиданно оказалась петарда. Женщина срочно схватила ребенка и поехала в больницу. Ноги девочки были в ссадинах. В медицинском учреждении шестилетнему ребенку оказали необходимую помощь и отпустили домой. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу.
— Женщина рассказала, что в парке в городе Кингисепп неизвестный кинул в ребенка петарду, — уточняется в сообщении.
Сотрудники полиции приехали на место происшествия в парк Кингисеппа. Мужчина, бросивший петарду, хорошо проводил время в парке. 34-летний местный житель оказался сильно пьян. По словам мужчины, в ребенка он не целился, попал в девочку случайно. Возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве.