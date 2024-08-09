9 августа Газета.Ру События

Алаудинов: НАТО непосредственно руководит операцией ВСУ на Курском направлении

В атаке ВСУ на Курскую область участвуют наемники из Франции и Польши, а операцией руководят специалисты блока НАТО, заявил командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов. В операции участвуют 120 бойцов «Грузинского легиона» (организация признана террористической и запрещена на территории РФ), сообщает War Zone. В боях участвуют и канадцы, информирует Shot. ВСУ же задействовали по меньшей мере три бригады, каждая численностью до двух тысяч человек, пишет Forbes.