Россия уведомила МАГАТЭ об осколках ракет на территории Курской АЭС

Части ракет найдены в том числе в районе комплекса переработки радиоактивных отходов, говорится в письме постоянного представительства России при международных организациях в Вене. Места оцеплены, оперативные службы обследуют фрагменты ракет.

«Фактов прямого обстрела города Курчатова, АЭС и объектов энергетической инфраструктуры пока не зафиксировано, однако в городе и на станции сохраняется напряженная ситуация. Безрассудные действия киевского режима грозят не только конкретному российскому ядерному объекту, но и ставят под удар всю мировую атомную отрасль», — говорится в письме, которое опубликовано в Telegram-канале постпредства России.

В письме отмечается, что АЭС находится в 4 км от Курчатова, в 40 км от Курска. На ней работают больше 5 тыс. человек. Режим работы станции не менялся. Вчера «состоялось очередное значимое событие» — на штатное место первого энергоблока установлен верхний блок реактора. Как объясняется, это необходимо для проведения испытаний в процессе холодно-горячей обкатки реакторной установки.