Россия уведомила МАГАТЭ об осколках ракет на территории Курской АЭС

Части ракет найдены в том числе в районе комплекса переработки радиоактивных отходов, говорится в письме постоянного представительства России при международных организациях в Вене. Места оцеплены, оперативные службы обследуют фрагменты ракет.
«Фактов прямого обстрела города Курчатова, АЭС и объектов энергетической инфраструктуры пока не зафиксировано, однако в городе и на станции сохраняется напряженная ситуация. Безрассудные действия киевского режима грозят не только конкретному российскому ядерному объекту, но и ставят под удар всю мировую атомную отрасль», — говорится в письме, которое опубликовано в Telegram-канале постпредства России.
Украинская армия начала наступление на Курскую область утром 6 августа. В регионе действует режим чрезвычайной ситуации федерального уровня. Ведется эвакуация жителей приграничных районов. По информации Минобороны России, бои ведутся в районах населенных пунктов Дарьино, Гоголевка, Меловой, Никольский и на западной окраине Суджи.