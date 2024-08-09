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Россия уведомила МАГАТЭ об осколках ракет на территории Курской АЭС

Россия рассказала Международному агентству по атомной энергии (МАГАТЭ) о ситуации на Курской АЭС на фоне наступления украинской армии в Курской области. Станция работает штатно, прямых обстрелов не зафиксировано. Накануне, 8 августа, на территории, предположительно, были обнаружены фрагменты сбитых ракет.

Источник: РИА "Новости"

Части ракет найдены в том числе в районе комплекса переработки радиоактивных отходов, говорится в письме постоянного представительства России при международных организациях в Вене. Места оцеплены, оперативные службы обследуют фрагменты ракет.

«Фактов прямого обстрела города Курчатова, АЭС и объектов энергетической инфраструктуры пока не зафиксировано, однако в городе и на станции сохраняется напряженная ситуация. Безрассудные действия киевского режима грозят не только конкретному российскому ядерному объекту, но и ставят под удар всю мировую атомную отрасль», — говорится в письме, которое опубликовано в Telegram-канале постпредства России.

В письме отмечается, что АЭС находится в 4 км от Курчатова, в 40 км от Курска. На ней работают больше 5 тыс. человек. Режим работы станции не менялся. Вчера «состоялось очередное значимое событие» — на штатное место первого энергоблока установлен верхний блок реактора. Как объясняется, это необходимо для проведения испытаний в процессе холодно-горячей обкатки реакторной установки.

Украинская армия начала наступление на Курскую область утром 6 августа. В регионе действует режим чрезвычайной ситуации федерального уровня. Ведется эвакуация жителей приграничных районов. По информации Минобороны России, бои ведутся в районах населенных пунктов Дарьино, Гоголевка, Меловой, Никольский и на западной окраине Суджи.