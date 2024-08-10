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В Брянской области ввели режим КТО

ТУЛА, 10 авг — РИА Новости. Режим контртеррористической операции ввели в Брянской области, сообщили в оперативном штабе Брянской области Национального антитеррористического комитета.

Источник: РИА "Новости"

«Оперативный штаб в Брянской области сообщает, что в связи с повышением уровня диверсионно-террористических угроз со стороны Украины, начальником УФСБ России по Брянской области генерал-майором Ворониным С. В. принято решение о проведении контртеррористической операции (КТО) и введении с 23:00 9 августа 2024 года правового режима КТО на территории Брянской области, а также о соответствующем оповещении взаимодействующих силовых структур и органов государственной власти региона», — говорится в сообщении.

Уточняется, что в период действия КТО в регионе будут применять ряд специальных мер и временных ограничений, начиная от проверки у физических лиц документов, удостоверяющих их личность, и заканчивая временем отселением граждан, проживающих в пределах части территории, на которой введен правовой режим контртеррористической операции, в безопасные районы с обязательным предоставлением таким лицам стационарных или временных жилых помещений.

В пресс-службе УФСБ Брянской области информации о вводе режима КТО на территории региона РИА Новости подтвердили.

Позднее врио главы соседней Курской области Алексей Смирнов также сообщил о введении режима КТО из-за повышения уровня диверсионно-террористических угроз со стороны Украины. Аналогичное решение принял Национальный антитеррористический комитет в Белгородской области.

Утром 6 августа подразделения ВСУ попытались захватить участок территории Суджанского района в Курской области. Как докладывал президенту начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов, военные остановили их продвижение. Он подчеркнул, что операция в Курской области завершится разгромом противника и выходом на госграницу. В регионе действует режим ЧС федерального характера.