В Брянской области ввели режим КТО

«Оперативный штаб в Брянской области сообщает, что в связи с повышением уровня диверсионно-террористических угроз со стороны Украины, начальником УФСБ России по Брянской области генерал-майором Ворониным С. В. принято решение о проведении контртеррористической операции (КТО) и введении с 23:00 9 августа 2024 года правового режима КТО на территории Брянской области, а также о соответствующем оповещении взаимодействующих силовых структур и органов государственной власти региона», — говорится в сообщении.
В пресс-службе УФСБ Брянской области информации о вводе режима КТО на территории региона РИА Новости подтвердили.
Позднее врио главы соседней Курской области Алексей Смирнов также сообщил о введении режима КТО из-за повышения уровня диверсионно-террористических угроз со стороны Украины. Аналогичное решение принял Национальный антитеррористический комитет в Белгородской области.
Утром 6 августа подразделения ВСУ попытались захватить участок территории Суджанского района в Курской области. Как докладывал президенту начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов, военные остановили их продвижение. Он подчеркнул, что операция в Курской области завершится разгромом противника и выходом на госграницу. В регионе действует режим ЧС федерального характера.