В Брянской области ввели режим КТО

«Оперативный штаб в Брянской области сообщает, что в связи с повышением уровня диверсионно-террористических угроз со стороны Украины, начальником УФСБ России по Брянской области генерал-майором Ворониным С. В. принято решение о проведении контртеррористической операции (КТО) и введении с 23:00 9 августа 2024 года правового режима КТО на территории Брянской области, а также о соответствующем оповещении взаимодействующих силовых структур и органов государственной власти региона», — говорится в сообщении.