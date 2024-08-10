Россиянина Петрова экстрадировали в США по делу о поставках микроэлектроники

Сообщается, что 33-летний Петров находился на Кипре, откуда его вывезли в США. Также сообщается, что у Петрова двойное гражданство — России и Германии.
«В отношении него было возбуждено дело по обвинению в нарушении экспортных ограничений, контрабанде, компьютерном мошенничестве и отмывании денег в связи с его причастностью к схемам по закупкам в США микроэлектроники для российских поставщиков компонентов микроэлектроники для производства оружия и другого оборудования для ВС РФ», — сказано в сообщении.
Ранее в Соединенных Штатах были арестованы четверо россиян, которых обвиняют в незаконном экспорте товаров двойного назначения.
Тем временем Вашингтон пригрозил Анкаре последствиями, если та не ограничит экспорт в Россию ряда американских товаров. С призывом к Турции выступил помощник министра торговли США Мэттью Аксельрод, заявив о необходимости «помочь остановить поток американских технологий в Россию».