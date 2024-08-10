Россиянина Петрова экстрадировали в США по делу о поставках микроэлектроники

«В отношении него было возбуждено дело по обвинению в нарушении экспортных ограничений, контрабанде, компьютерном мошенничестве и отмывании денег в связи с его причастностью к схемам по закупкам в США микроэлектроники для российских поставщиков компонентов микроэлектроники для производства оружия и другого оборудования для ВС РФ», — сказано в сообщении.