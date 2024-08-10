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Россиянина Петрова экстрадировали в США по делу о поставках микроэлектроники

Россиянин Артур Петров экстрадирован в США, где его обвиняют в нарушении экспортных ограничений. Об этом сообщает пресс-служба Министерства юстиции Соединенных Штатов. Релиз опубликован на сайте ведомства и доступен здесь.

Источник: Комсомольская правда

Сообщается, что 33-летний Петров находился на Кипре, откуда его вывезли в США. Также сообщается, что у Петрова двойное гражданство — России и Германии.

«В отношении него было возбуждено дело по обвинению в нарушении экспортных ограничений, контрабанде, компьютерном мошенничестве и отмывании денег в связи с его причастностью к схемам по закупкам в США микроэлектроники для российских поставщиков компонентов микроэлектроники для производства оружия и другого оборудования для ВС РФ», — сказано в сообщении.

Ранее в Соединенных Штатах были арестованы четверо россиян, которых обвиняют в незаконном экспорте товаров двойного назначения.

Тем временем Вашингтон пригрозил Анкаре последствиями, если та не ограничит экспорт в Россию ряда американских товаров. С призывом к Турции выступил помощник министра торговли США Мэттью Аксельрод, заявив о необходимости «помочь остановить поток американских технологий в Россию».

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