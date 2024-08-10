На место направлены 34 человека личного состава и 10 единиц техники. В ходе разведки было установлено, что горит шкаф в серверной на площади 2 кв. метра.
В настоящее время открытое горение ликвидировано. Проводится дымоудаление.
В Калининграде пожарные боролись с возгоранием на стадионе «Ростех Арена»: сегодня вечером поступило сообщение о задымлении на его территории.
На место направлены 34 человека личного состава и 10 единиц техники. В ходе разведки было установлено, что горит шкаф в серверной на площади 2 кв. метра.
В настоящее время открытое горение ликвидировано. Проводится дымоудаление.