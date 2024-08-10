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В Калининграде пожарные боролись с возгоранием на стадионе «Ростех Арена»

В Калининграде пожарные боролись с возгоранием на стадионе «Ростех Арена»: сегодня вечером поступило сообщение о задымлении на его территории.

Источник: KaliningradToday

На место направлены 34 человека личного состава и 10 единиц техники. В ходе разведки было установлено, что горит шкаф в серверной на площади 2 кв. метра.

В настоящее время открытое горение ликвидировано. Проводится дымоудаление.

пожары