В Алматы из окна выпал ребенок

В Алмате оставшись без присмотра взрослых выпал из окна квартиры третьего этажа мальчик 2016 года рождения.
В целях недопущения несчастных случаев, связанных с падением детей из окон многоэтажек МЧС предупреждает:
- Не оставляйте детей без присмотра!
- Окна квартир где есть дети, оборудуйте специальными защитными устройствами!
- Заблокируйте оконные ручки, чтобы ребенок не смог открыть ее самостоятельно!
- Никогда не используйте противомоскитные сетки — дети прислоняются к ним и падают вместе с ними!
- Отодвиньте от окон все виды мебели, чтобы ребенок не смог залезть на подоконник!