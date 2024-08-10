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В Алматы из окна выпал ребенок

Восьмилетний ребенок выпал из окна третьего этажа, передает ИА El.kz со ссылкой на МЧС.

Источник: EL.kz

В Алмате оставшись без присмотра взрослых выпал из окна квартиры третьего этажа мальчик 2016 года рождения.

В целях недопущения несчастных случаев, связанных с падением детей из окон многоэтажек МЧС предупреждает:

  • Не оставляйте детей без присмотра!
  • Окна квартир где есть дети, оборудуйте специальными защитными устройствами!
  • Заблокируйте оконные ручки, чтобы ребенок не смог открыть ее самостоятельно!
  • Никогда не используйте противомоскитные сетки — дети прислоняются к ним и падают вместе с ними!
  • Отодвиньте от окон все виды мебели, чтобы ребенок не смог залезть на подоконник!