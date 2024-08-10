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В Калининграде врачи спасли трехлетнего ребёнка после падения из окна на шестом этаже

В Калининграде маленький мальчик выпал из окна шестого этажа и получил тяжелые травмы и врачам пришлось почти месяц бороться за его здоровье: состояние ребёнка было тяжелым — с сочетанными и открытыми черепно-мозговыми травмами, переломами и ушибами.

Врачи детской областной больницы стабилизировали пациента и провели операции на черепе и головном мозге — реконструктивная краниопластику черепа и удаление вдавленных отломков лобной кости. Мальчик перенёс ещё одну операцию, на этот раз травматологического профиля.

Несмотря на выписку, пациенту предстоит длительное восстановление и медицинская реабилитация. За лето в детскую областную больницу поступило девять детей с травмами, связанными с падением с высоты. В этой связи врачи призывают родителей более тщательно следить за детьми во время летних каникул, чтобы предотвратить подобные травмы.