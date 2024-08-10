В Калининграде врачи спасли трехлетнего ребёнка после падения из окна на шестом этаже

Несмотря на выписку, пациенту предстоит длительное восстановление и медицинская реабилитация. За лето в детскую областную больницу поступило девять детей с травмами, связанными с падением с высоты. В этой связи врачи призывают родителей более тщательно следить за детьми во время летних каникул, чтобы предотвратить подобные травмы.