В Белгородской, Курской и Брянской областях ввели режим КТО

Утром 6 августа подразделения ВСУ попытались захватить участок территории Суджанского района в Курской области. Как докладывал президенту начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов, военные остановили их продвижение. Он подчеркнул, что операция в Курской области завершится разгромом противника и выходом на госграницу. В регионе действует режим ЧС федерального характера.