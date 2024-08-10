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В Белгородской, Курской и Брянской областях ввели режим КТО

МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Режим контртеррористической операции введен в Белгородской, Курской и Брянской областях, сообщил Национальный антитеррористический комитет.

Источник: AP 2023

НАК отмечает, что «киевским режимом предпринята беспрецедентная попытка дестабилизации обстановки в ряде регионов нашей страны». Уточняется, что результатом террористической атаки на территорию Курской области подразделений вооруженных сил Украины стали жертвы среди мирного населения, разрушение жилых домов и иных гражданских объектов.

«В целях обеспечения безопасности граждан и пресечения угроз совершения террористических актов диверсионно-разведывательными формированиями противника председателем Национального антитеррористического комитета, Директором ФСБ России А. В. Бортниковым принято решение организовать с девятого августа 2024 года проведение контртеррористических операций в Белгородской, Брянской и Курской областях», — говорится в сообщении.

Также государственными органами предпринимаются дополнительные меры, направленные на обеспечение безопасности граждан, поддержание правопорядка и усиление антитеррористической защищённости объектов.

Утром 6 августа подразделения ВСУ попытались захватить участок территории Суджанского района в Курской области. Как докладывал президенту начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов, военные остановили их продвижение. Он подчеркнул, что операция в Курской области завершится разгромом противника и выходом на госграницу. В регионе действует режим ЧС федерального характера.

ФСБ