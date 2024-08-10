Многодетная мать из Москвы признала вину по делу о торговле детьми

Второй фигуранткой уголовного дела стала подруга Логиновой — Наталья Патока, которая, как считает следствие, организовывала приюты для беременных женщин, оказавшихся в сложной жизненной ситуации и не желавших оставлять детей. По версии следствия, обвиняемые по делу организовывали им роды, обеспечивали продуктами питания, лекарствами и медицинскими услугами. К Патоке беременные обращались за помощью, уверены следователи. После рождения детей забирали и по подложным документам регистрировали как своих.