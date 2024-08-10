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Многодетная мать из Москвы признала вину по делу о торговле детьми

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Многодетная мать из Москвы Юлия Логинова в рамках уголовного дела о продаже как минимум семерых новорожденных детей дала признательные показания и активно сотрудничает со следствием.

Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

«Вину Логинова признала в полном объеме, оказывая органам следствия деятельное содействие. Обвиняемая в совершении особо тяжкого группового преступления против свободы, чести и достоинства личности заявляла ходатайство о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве, но в удовлетворении ей было отказано», — рассказал собеседник агентства.

В ходе расследования дела изъята документация из медицинских учреждений, где были рождены проданные дети, получены свидетельские показания, указывающие на причастность фигурантов к торговле детьми, а между обвиняемыми проведены очные ставки.

«Причастность к инкриминируемым преступлениям подтверждена как показаниями самих обвиняемых, так и результатами осмотра их мобильной и компьютерной техники, документацией органов ЗАГС и заключением молекулярно-генетических экспертиз», — отметили в правоохранительных органах.

Второй фигуранткой уголовного дела стала подруга Логиновой — Наталья Патока, которая, как считает следствие, организовывала приюты для беременных женщин, оказавшихся в сложной жизненной ситуации и не желавших оставлять детей. По версии следствия, обвиняемые по делу организовывали им роды, обеспечивали продуктами питания, лекарствами и медицинскими услугами. К Патоке беременные обращались за помощью, уверены следователи. После рождения детей забирали и по подложным документам регистрировали как своих.