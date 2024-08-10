В Бразилии объявили трехдневный траур

Это связано с катастрофой самолета в штате Сан-Паулу, в которой погиб 61 человек.
Накануне иностранные СМИ распространили информацию о том, что в бразильском штате Сан-Паулу потерпел крушение самолет, рассчитанный на перевозку 68 пассажиров.
10 августа президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва объявил трехдневный траур, сообщает Zakon.kz.
Это связано с катастрофой самолета в штате Сан-Паулу, в которой погиб 61 человек.
Накануне иностранные СМИ распространили информацию о том, что в бразильском штате Сан-Паулу потерпел крушение самолет, рассчитанный на перевозку 68 пассажиров.