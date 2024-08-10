Названа причина крушения вертолета с морпехами США в Австралии

Американское командование настаивает на эффективности конвертопланов Osprey по сравнению с обычными грузовыми вертолетами: они развивают в два раза большую скорость и способны поднять в три раза больше груза. Конструктивной особенностью конвертоплана является поворотное крыло, которое снабжено пропеллером и позволяет аппарату совмещать функции самолета и вертолета. Побочным эффектом этого является их недостаточная устойчивость: незначительная ошибка в управлении может привести к серьезной аварии.