Названа причина крушения вертолета с морпехами США в Австралии

В августе 2023 года западные СМИ сообщали, что три морских пехотинца из США погибли в результате крушения вертолета у побережья Австралии. Отмечалось, что вертолёт V-22 Osprey, на борту которого были около 20 морпехов США, разбился во время учений Predators Run.
«Крушение (вертолёта — ред.) Osprey в Австралии, в результате которого в августе прошлого года погибли три морских пехотинца, было вызвано многочисленными ошибками пилотов во время столкновения в воздухе… Руководство эскадрильи допускало “культуру, которая пренебрегала безопасностью полётов”», — говорится в сообщении.
По данным телеканала, авиакатастрофа у берегов Австралии выявила существенные проблемы безопасности в эскадрилье, в результате чего следователи рекомендовали всем эскадрильям Корпуса морской пехоты США, эксплуатирующим Osprey, временно приостановить полёты для расследования этого происшествия.
Ранее телеканал ABC со ссылкой на полицию сообщал, что по меньшей мере 23 морских пехотинца из США пострадали в результате крушения вертолета у побережья Австралии. Представители минобороны Австралии в свою очередь заявили, что военнослужащие непричастны к инциденту.
Американское командование настаивает на эффективности конвертопланов Osprey по сравнению с обычными грузовыми вертолетами: они развивают в два раза большую скорость и способны поднять в три раза больше груза. Конструктивной особенностью конвертоплана является поворотное крыло, которое снабжено пропеллером и позволяет аппарату совмещать функции самолета и вертолета. Побочным эффектом этого является их недостаточная устойчивость: незначительная ошибка в управлении может привести к серьезной аварии.