Минобороны: Ми-28НМ нанесли удары по живой силе и бронетехнике ВСУ под Курском

«Экипажи армейской авиации на вертолетах Ми-28НМ нанесли удары авиационными средствами поражения по скоплению живой силы, бронированной и автомобильной военной технике подразделений ВСУ в приграничном районе Курской области», — говорится в сообщении.
Отмечается, что удар наносился неуправляемыми авиационными ракетами С-13 по разведанным целям.
После применения авиационных средств поражения экипажи выполнили противоракетный маневр, выпустили тепловые ловушки и вернулись на площадку вылета.
«По докладам разведки, все указанные цели были успешно уничтожены», — подчеркнули в российском военном ведомстве.
Кроме того, Минобороны опубликовало видеоролик нанесения удара.