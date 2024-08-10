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Минобороны: Ми-28НМ нанесли удары по живой силе и бронетехнике ВСУ под Курском

МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Российские вертолёты Ми-28НМ нанесли удары неуправляемыми авиаракетами С-13 по живой силе и бронетехнике украинских войск в приграничном районе Курской области, сообщили в Минобороны России.

«Экипажи армейской авиации на вертолетах Ми-28НМ нанесли удары авиационными средствами поражения по скоплению живой силы, бронированной и автомобильной военной технике подразделений ВСУ в приграничном районе Курской области», — говорится в сообщении.

Отмечается, что удар наносился неуправляемыми авиационными ракетами С-13 по разведанным целям.

После применения авиационных средств поражения экипажи выполнили противоракетный маневр, выпустили тепловые ловушки и вернулись на площадку вылета.

«По докладам разведки, все указанные цели были успешно уничтожены», — подчеркнули в российском военном ведомстве.

Кроме того, Минобороны опубликовало видеоролик нанесения удара.