Авиация нанесла удары по ВСУ в интересах группировки «Центр»

«Бомбардировочной авиацией нанесено около 40 ударов в районах Гродовки, Николаевки, Селидово», — сказал Савчук.
Он добавил, что подразделения группировки нанесли поражение формированиям первой танковой, 31-й, 32-й, 100-й, 117-й механизированных, 95-й десантно-штурмовой бригад в районах Торецка, Новгородского, Николаевки и Гродовки, а также отразили три контратаки штурмовых групп ВСУ.
Всего в течение суток огневое поражение было нанесено 385 выявленным целям противника. В частности, огнём тяжёлых огнемётных систем было нанесено поражение четырём опорным пунктам ВСУ в районе Новгородского и Кирова.
«Противник потерял до 370 военнослужащих. Уничтожены четыре автомобиля, самоходная артиллерийская установка “Богдана”, гаубица М777, гаубица “Мста-Б”, две гаубицы Д-30 и четыре миномёта. Средствами ПВО сбиты два беспилотных летательных аппарата», — добавил Савчук.