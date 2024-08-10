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Авиация нанесла удары по ВСУ в интересах группировки «Центр»

МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Бомбардировочная авиация ВКС России нанесла в течение суток около 40 ударов по целям ВСУ в интересах группировки войск «Центр», сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки войск «Центр» Александр Савчук.

Источник: Министерство обороны Российской Федерации

«Бомбардировочной авиацией нанесено около 40 ударов в районах Гродовки, Николаевки, Селидово», — сказал Савчук.

Он добавил, что подразделения группировки нанесли поражение формированиям первой танковой, 31-й, 32-й, 100-й, 117-й механизированных, 95-й десантно-штурмовой бригад в районах Торецка, Новгородского, Николаевки и Гродовки, а также отразили три контратаки штурмовых групп ВСУ.

Всего в течение суток огневое поражение было нанесено 385 выявленным целям противника. В частности, огнём тяжёлых огнемётных систем было нанесено поражение четырём опорным пунктам ВСУ в районе Новгородского и Кирова.

«Противник потерял до 370 военнослужащих. Уничтожены четыре автомобиля, самоходная артиллерийская установка “Богдана”, гаубица М777, гаубица “Мста-Б”, две гаубицы Д-30 и четыре миномёта. Средствами ПВО сбиты два беспилотных летательных аппарата», — добавил Савчук.