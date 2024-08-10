Российские военные разработали гусеничный беспилотник для доставки грузов

«Военнослужащие ремонтного подразделения группировки войск “Центр” провели первые “фронтовые испытания” новой беспилотной гусеничной платформы для подвоза боеприпасов и продовольствия в зоне СВО», — сообщили в оборонном ведомстве.
Отмечается, что эту платформу разработали военные специалисты ремонтного подразделения. Грузовой беспилотник представляет собой платформу с двумя гусеницами и двигателем внутреннего сгорания от обычного мопеда, имеет грузоподъемность до 500 килограммов. Такая гусеничная платформа на пульте дистанционного управления позволит сохранить жизни военнослужащих, которые под огнём противника осуществляют подвоз боеприпасов и имущества до штурмовых групп и опорных пунктов ВС РФ, позволив выполнять боевые задачи дистанционно из укрытия. Также при необходимости беспилотник может применяться для эвакуации раненых военнослужащих.
«На разработку у нас ушел месяц, может чуть больше. Это была наша первая разработка, поэтому столько времени затратили. Скорость развивает до 20 километров в час, этого хватает, чтобы быстро перевезти грузы, чтобы более безопасно для бойцов было. Это устройство можно использовать и на гражданских предприятиях», — рассказал командир взвода с позывным «Искра».
В министерстве обороны добавили, что в ходе первых испытаний беспилотник показал себя с хорошей стороны, высокая проходимость и оптимальная скорость передвижения по пересеченной местности позволяет применять его в боевых условиях. Первые испытания выявили некоторые недостатки и слабые стороны аппарата, они будут исправлены специалистами, чтобы в кратчайшие сроки отправить платформу на передовую.
«Поставили задачу разработать — получилось. Вот — результат на лицо. Разработкой доволен, но если доработать, то будет еще лучше. В планах есть доработки, но и так неплохо получилось, старались не зря», — поделился планами на модернизацию командир отделения с позывным «Коптел».
В оборонном ведомстве отмечают, что собственные разработки военнослужащих ремонтных подразделений высоко ценятся бойцами на передовой.