Российские военные разработали гусеничный беспилотник для доставки грузов

«На разработку у нас ушел месяц, может чуть больше. Это была наша первая разработка, поэтому столько времени затратили. Скорость развивает до 20 километров в час, этого хватает, чтобы быстро перевезти грузы, чтобы более безопасно для бойцов было. Это устройство можно использовать и на гражданских предприятиях», — рассказал командир взвода с позывным «Искра».