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Российские снайперы уничтожают беспилотники ВСУ на Херсонском направлении

ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 10 авг — РИА Новости. Подразделение снайперов арктической мотострелковой бригады из состава группировки войск «Днепр» ВС РФ обнаруживает и уничтожает беспилотники украинской армии на передовой на херсонском направлении, сообщил журналистам командир российской арктической стрелковой роты снайперов с позывным «Сибирь».

Источник: © РИА Новости

«В настоящий момент подразделение выполняет задачи по обнаружению беспилотных летательных аппаратов противника, также, по возможности, по их уничтожению. Ведет разведку на наблюдательных постах подразделения бригады. И усиливает непосредственно подразделения мотострелковые», — сообщил российский офицер с позывным «Сибирь».

В министерстве обороны России сообщили, что данные подразделения снайперов работают, как правило, ночью.

«Снайперы работают на передовой, укутавшись тепловизионными накидками — пончами, которые защищают их от дронов. На вооружении снайперов арктической бригады имеются классические СВД и ВСС, а также современные отечественные снайперские винтовки “Орсис Т-5000” с тепловизионными прицелами, с помощью которых они точно поражают цели как в дневное, так и в ночное время, в любых погодных условиях на расстояниях до полутора километров», — подчеркнули в оборонном ведомстве.