Российские снайперы уничтожают беспилотники ВСУ на Херсонском направлении

«В настоящий момент подразделение выполняет задачи по обнаружению беспилотных летательных аппаратов противника, также, по возможности, по их уничтожению. Ведет разведку на наблюдательных постах подразделения бригады. И усиливает непосредственно подразделения мотострелковые», — сообщил российский офицер с позывным «Сибирь».
В министерстве обороны России сообщили, что данные подразделения снайперов работают, как правило, ночью.
«Снайперы работают на передовой, укутавшись тепловизионными накидками — пончами, которые защищают их от дронов. На вооружении снайперов арктической бригады имеются классические СВД и ВСС, а также современные отечественные снайперские винтовки “Орсис Т-5000” с тепловизионными прицелами, с помощью которых они точно поражают цели как в дневное, так и в ночное время, в любых погодных условиях на расстояниях до полутора километров», — подчеркнули в оборонном ведомстве.