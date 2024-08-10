Российские снайперы уничтожают беспилотники ВСУ на Херсонском направлении

«Снайперы работают на передовой, укутавшись тепловизионными накидками — пончами, которые защищают их от дронов. На вооружении снайперов арктической бригады имеются классические СВД и ВСС, а также современные отечественные снайперские винтовки “Орсис Т-5000” с тепловизионными прицелами, с помощью которых они точно поражают цели как в дневное, так и в ночное время, в любых погодных условиях на расстояниях до полутора километров», — подчеркнули в оборонном ведомстве.