Мэр Суджи прокомментировал слова украинской стороны о захвате города

Ранее распространилось видео, на котором четверо солдат ВСУ с флагом Украины в руках стоят на фоне здания в Судже с табличками «Газпрома». До этого появилось также фото украинского бойца возле магазина «Пятерочка». Украинцы пытались убедить всех, что кадры сделаны в центре города, куда они уже якобы прорвались, но на самом деле они из села Заолешенка.