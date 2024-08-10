На Камчатке перевернулся автобус с туристами

В Усть-Камчатском округе Камчатского края на реке Студёной перевернулась вахтовка с туристами. О ЧП рассказал министр по ЧС региона Сергей Лебедев.
«Ехали в сторону Ключевской группы вулканов. 20 человек остались на месте, 4 человек доставили в поселок Козыревск для оказания помощи», — написал Сергей Лебедев на странице в соцсети «ВКонтакте».
По словам министра, тургруппа не была зарегистрирована в МЧС. В ходе спасательной операции почти всех туристов эвакуировали. Свой транспорт предоставили еще и волонтеры.
В СУ СК по региону сообщили, что началась процессуальная проверка по факту ЧП. Детали произошедшего устанавливаются.
«По предварительным данным, 10 августа текущего года во время переправы через реку Студеная Усть-Камчатского района вахтовка с группой туристов не смогла преодолеть переправу и перевернулась, в результате чего пассажиры получили различные травмы», — уточнили в СУ СК.