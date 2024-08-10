На Камчатке перевернулся автобус с туристами

«По предварительным данным, 10 августа текущего года во время переправы через реку Студеная Усть-Камчатского района вахтовка с группой туристов не смогла преодолеть переправу и перевернулась, в результате чего пассажиры получили различные травмы», — уточнили в СУ СК.