СМИ сообщили о гибели не менее 100 человек в результате удара Израиля по школе в Газе

«Более 100 погибших и десятки раненых в результате израильского удара во время утренней молитвы в школе в районе Аль-Дарадж в центре городе Газа», ― сказано в сообщении, опубликованном в Telegram-канале СМИ.
Информацию о нанесенном ранним утром 10 августа ударе также подтвердила пресс-служба ЦАХАЛ. По словам представителей армии, школа, по которой был нанесен удар, якобы служила штабом палестинского радикального движения ХАМАС, из которого планировались и осуществлялись атаки на Израиль.
«ВВС Израиля нанесли точный удар по террористам ХАМАС, действующим в командно-контрольном центре ХАМАС, размещенном в школе Аль-Табаин, которая служит убежищем для жителей города Газа, и расположенном рядом с мечетью в Аль-Дарадж», ― гласит опубликованное в Telegram-канале заявление.
Ранее, 5 августа, в результате удара ЦАХАЛ по двум школам в секторе Газа, в которых находились беженцы, погибли по меньшей мере 30 человек. Кроме того, пропавшими без вести числились десятки человек.
31 июля стало известно, что после обстрела Израилем сектора Газа погибли корреспондент и оператор телеканала Al Jazeera.
До этого, 29 июля, в радикальном палестинском движении ХАМАС заявили, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху добавил новые условия к мирному соглашению, чтобы затянуть процесс переговоров по урегулированию ситуации в секторе Газа. Его меры включают контроль ЦАХАЛ за границей Газа — Египет, а также письменное согласие американского президента Джо Байдена на то, что страна может возобновить военные действия через 42 дня после начала сделки по освобождению заложников.
Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.
Палестинцы пытаются добиться того, чтобы будущие границы между двумя странами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года и делить Иерусалим.