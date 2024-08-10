СМИ сообщили о гибели не менее 100 человек в результате удара Израиля по школе в Газе

До этого, 29 июля, в радикальном палестинском движении ХАМАС заявили, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху добавил новые условия к мирному соглашению, чтобы затянуть процесс переговоров по урегулированию ситуации в секторе Газа. Его меры включают контроль ЦАХАЛ за границей Газа — Египет, а также письменное согласие американского президента Джо Байдена на то, что страна может возобновить военные действия через 42 дня после начала сделки по освобождению заложников.